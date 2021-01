En pleine trêve hivernale, Kylian Mbappé passe du bon temps et se fait plaisir. Il a retouché le ballon au cours d’un match sur un city pendant ses vacances.

En vacances au Maroc, et plus précisément à Marrakech, Kylian Mbappé, la star du Paris Saint-Germain, en a profité pour participer à une partie de foot dans un city stade de la ville touristique. Une bonne occasion pour l’attaquant des Bleus d’étaler une fois de plus son talent à travers un superbe enchaînement de dribble suivi d’une double roulette. Le geste à fait le tour des réseaux sociaux.