Les deux joueurs les plus chères de l’histoire du football s’apprécient énormément. Ils l’on une nouvelle fois prouvé dans un entretien croisé pour les réseaux sociaux du PSG.

Mbappé : « Quand je suis arrivé, Ney’ était un joueur que j’admirais beaucoup. Ça a toujours été un grand joueur, moi j’ai grandi avec lui, c’est un joueur que j’ai vu jouer et ensuite j’ai joué avec lui à Paris, pour moi, c’est un honneur, a indiqué le Français. »

Neymar : « Quand je suis arrivé, j’espérais vraiment que Kylian vienne au club. Je l’admirais déjà quand il jouait à Monaco, je regardais ses matchs. Un joueur rapide, agile et habile. Je savais que si nous étions un jour amenés à jouer ensemble, nous pourrions former un grand duo et donner beaucoup de travail à l’adversaire. »