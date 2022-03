Selon les informations de Gilles Verdez, Macron et Sarkozy ont approché Kylian Mbappé pour tenter de le convaincre de prolonger au PSG.

C’est LA grande question du moment dans le monde du football : Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Une question qui s’est invitée cette semaine sur le plateau de l’émission TPMP, qui a réagi aux rumeurs concernant le contrat XXL proposé par les dirigeants du Paris Saint-Germain. Un bail de deux ans à 50 millions d’euros de salaire annuel assortit d’une prime de fidélité de 100 millions d’euros. De quoi faire hésiter le Français, toujours très convoité par le Real Madrid. Et comme l’a expliqué le chroniqueur Gilles Verdez, le PSG a d’autres atouts dans sa manche pour convaincre Mbappé et son entourage.

« La prolongation de Kylian Mbappé devient une affaire d’Etat. Une affaire d’Etat au Qatar parce que l’Emir veut absolument le garder mais une affaire d’Etat aussi en France car on dit qu’Emmanuel Macron l’aurait rencontré et lui aurait demandé de rester au nom de la France. Nicolas Sarkozy, grand supporter du PSG, a aussi fait pression sur lui pour qu’il reste à Paris. Le Real Madrid lui proposait une prime à la signature de 50 millions d’euros et un salaire de 25 millions d’euros par an pendant six ans. Ce package, le Qatar est en train de le dépasser en lui proposant de rester. Ils tentent le tout pour le tout. »