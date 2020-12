Hier soir, le Paris Saint-Germain a dominé Manchester United (3-1) grâce à une entente collective rarement affichée depuis le début de la saison.

Invité au micro de RMC Sport ce jeudi, Michel Der Zakarian a salué la très belle prestation du PSG en Ligue des Champions, qui a réussi à décrocher les trois points sur la pelouse de Manchester United. Pour le coach montpelliérain, les Parisiens ont avant tout démontré une grande force collective qu’il faudra contrer samedi soir, alors que le MHSC recevra le PSG pour le compte de la 13e journée de Ligue 1.

« Le PSG a retrouvé du peps, on l’a vu hier soir. Même s’ils ont été malmenés par moment, ils ont fait un bon match. Je suis très content qu’ils aient gagné, c’est bon pour le football français que les équipes en Europe se portent bien (…) On va voir ce qu’ils vont nous présenter comme équipe. Est-ce qu’ils vont mettre une grosse équipe et récupérer des joueurs. Quoiqu’il arrive, il va falloir qu’on soit bien organisé et qu’on utilise bien le ballon, il ne va pas falloir qu’on le rende trop vite. Il va falloir leur poser des problèmes et mettre de la détermination dans tout ce qu’on fait“ a rappelé Michel Der Zakarian, dans des propos rapportés par RMC Sport. “À nous de faire ce qu’il faut sur le terrain, de ne pas manquer notre match et de bien le jouer surtout (…) Tout le monde voyait le PSG perdant hier soir (face à Manchester United), ils ont remis un gros coup de collier et ils ont montré qu’ils avaient des joueurs de grande qualité. Quand le PSG joue en équipe, ils sont presque imbattables.”