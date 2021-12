Le joueur du FC Nantes ancien du LOSC ou encore international français, Sébastien Corchia parle de Kylian Mbappé qu’il connaît bien. Selon lui, il a toujours eu un don pour le football.

« Si je me souviens de Kylian Mbappé enfant ? Bien sûr ! Kylian avait 5 ans. Il venait avec Wilfrid à chaque match pour nous supporter. Il avait tout le temps son ballon, il jonglait et il essayait même de nous dribbler. C’est marrant de voir maintenant ce qu’il est devenu. Malgré son jeune âge, on sentait déjà que Kylian avait un don pour le foot. » A raconté le latéral droit dans les colonnes du « Parisien. »