Venu encourager l’équipe de handball du PSG, Kylian Mbappé s’est pris une avoinée sur les réseaux sociaux par… Booba.

Comme beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain, le rappeur Booba a eu du mal à avaler la remontada du Real Madrid (1-0, 1-3) la semaine dernière en Ligue des champions. Une remontada synonyme d’élimination pour les Parisiens, accueillis par les sifflés du Parc des Princes ce week-end face à Bordeaux (3-0). Très actif sur les réseaux sociaux, Booba en a profité pour mettre son grain de sel en attaquant Kylian Mbappé sur Instagram.

« Mais amigo tu viens d’te prendre une remontada de fdp on est éliminés on est à deux doigts d’entrer en guerre avec la Chine et tu nous balances un combo thumbs up happy sunday !’!!! Respecte nous, respecte toi, va t’entraîner !!! Et pas au stade Coubertin ! », a balancé B2O en réponse à une photo postée par Mbappé en direct du stade Pierre de Coubertin… pour soutenir l’équipe de handball du PSG. Bref, pas sûr que le buteur de 23 ans prenne le temps de répondre à l’artiste de 45 ans, souvent habitué aux clashs avec d’autres stars.