Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé ne semble pas disposé à prolonger au delà. La situation pourrait se crisper.

Le PSG veut inscrire Kylian Mbappé dans la durée. Mais le Français n’a pas renoncé à son rêve de porter le maillot du Real Madrid. Dans un an, il n’aura plus qu’un an de contrat et sera en position de force pour négocier son départ… ou une meilleure revalorisation.

Car le paradoxe est là : en ces temps de Covid où les clubs demandent des baisses de salaires aux joueurs, l’intérêt du clan Mbappé est clairement de jouer la montre… au risque de jouer avec les nerfs des dirigeants parisiens.

Selon la presse espagnole, l’attaquant aurait déjà refusé trois offres de prolongation…