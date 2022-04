Sauf retournement de situation, Pablo Sarabia sera bien dans l’effectif du PSG la saison prochaine pour pallier le départ d’Angel Di Maria.

Le Paris Saint-Germain se prépare à vivre l’un des étés les plus décisifs de l’ère QSI avec le dossier Kylian Mbappé en haut de la pile. Mais ce n’est pas tout puisque l’élimination en huitième de finale de la Ligue des champions a accéléré le chantier d’un effectif totalement surbooké. Pas franchement décisifs, les joueurs de rotation sont notamment pointé du doigt en interne et selon les informations de nos confrères de L’Equipe, trois d’entre eux ont déjà été placé sur la liste des transferts : Julian Draxler, Colin Dagba et Thilo Kehrer.

Le quotidien sportif avance également que Pablo Sarabia devrait faire partie de l’effectif du PSG la saison prochaine. L’international espagnol est prêté au Sporting Portugal, mais le club portugais n’a pas assez de liquidités pour s’attacher définitivement les services de l’ailier de 29 ans, qui affiche des performances remarquables sur le plan comptable (18 buts et 9 passes décisives dans toutes les compétitions). Reste à savoir les dirigeants parisiens chercheront ensuite à le vendre ou à en faire le successeur d’Angel Di Maria, dont le contrat se termine cet été et ne devrait pas être renouvelé.