Prêté par le PSG au RC Lens pour la saison, Arnaud Kalimuendo revient sur son arrivée dans le nord.

L’attaquant français du Paris Saint-Germain remercie même son club de toujours et semble très satisfait de la décision de rejoindre le RC Lens. Il pense que cette idée est la bonne afin de bénéficier de plus de temps de jeu.

“J’ai fait le choix du temps de jeu. J’avais d’autres options en France ou à l’étranger. J’ai choisi Lens car leur discours m’a plu, le coach (Franck Haise) me suivait, c’est un club historique. J’ai vu leurs matchs, c’est solide et offensivement, il y a de quoi faire avec Kakuta, Ganago, etc. (…) La saison risquait d’être compliqué (au PSG). J’aurais pu rester, attendre d’avoir des occasions. J’ai préféré ne pas perdre une année et continuer de me développer, corriger mes erreurs. (…) Je ne me voyais pas disputer des bouts de matchs.” A indiqué le natif de Suresnes lors d’un entretien avec “l’Equipe”.