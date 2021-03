Manu Petit, consultant pour RMC, a été très critique avec les joueurs du PSG et surtout d’un point de vue mental.

« On l’a constaté contre Barça et encore contre Nantes. Dans les grands matchs, le PSG souffre d’un déficit mental impressionnant. Je pense que c’est dû au manque de préparation en début de saison où les clubs ont dû s’adapter à la Covid. Le début du match était en faveur du PSG et puis derrière… », a indiqué le consultant sur l’antenne de RMC.

Avant de poursuivre son explication : « Quand ils sont dans de bonnes conditions, ils lâchent prise. Nantes a espéré parce ce qu’ils ont vu que le PSG allait lâcher physiquement et mentalement. Le PSG peut battre tout le monde mais peut perdre contre tout le monde aussi parce qu’il y a cette usure qui revient sans cesse pendant les matchs. »