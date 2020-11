Cet été, le PSG a bien approché Lucas Hernandez. Mais le défenseur français a préféré rester au Bayern Munich.

Dans un entretien accordé à France Football, le latéral gauche N.1 de l’équipe de France a accepté de raconter ses discussions de l’été. Le Paris SG lui a offert un contrat. Mais Lucas Hernandez a préféré poursuivre l’aventure au Bayern Munich, malgré une place de titulaire loin d’être acquise au sein de l’effectif pléthorique du champion d’Europe. « J’ai toujours senti la confiance du club, que ce soit de la part des dirigeants, de l’entraîneur ou de mes coéquipiers. Ils m’ont dit qu’ils comptaient sur moi. Quand j’ai tenu à savoir quelles étaient mes perspectives, j’ai vite été rassuré. Pas une seule seconde je n’ai envisagé un départ précipité. Je voulais à tout prix me battre pour regagner ma place de titulaire et enchaîner le plus possible pour rendre la confiance que le club m’a accordée en me recrutant l’année dernière. »

Au Bayern, Lucas Hernandez est en concurrence avec David Alaba et Alphonso Davies. Alaba pourrait devoir faire ses valises dès cet hiver, mais reste Davies, qui semble être le N.1 dans la hiérarchie. Le Français de 24 ans a toutefois un atout : il est polyvalent. Il peut évoluer sur les deux côtés de la défense et dans l’axe.