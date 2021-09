Le Canal football club diffusait une interview exclusive du nouveau gardien du Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma. Ce dernier nourrit de très grosses ambitions.

« Je suis un joueur pressé. Je veux devenir l’un des meilleurs gardien du monde. Pour ça, Il faut faire des sacrifices, travailler et rester humble. L’humilité avant tout c’est essentiel pour tout faire. Mon objectif est de devenir le meilleur avec le travail et détermination. J’espère y arriver un jour. Pourquoi je suis venu à Paris alors qu’il y avait Keylor Navas ? Le PSG m’a contacté et m’a voulu, et moi je voulais le PSG. » A-t-il expliqué lors de cette interview avec la chaîne de télévision française.