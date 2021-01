Journaliste le « Parisien », Dominique Séverac évoque l’arrivée de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain. Il pense que la première étape pour le nouvel entraîneur sera de reprendre la tête de la Ligue 1.

Le journaliste qui suit de très près le club de la capitale livre son analyse et veut éviter un épisode à la Carlo Ancelotti. « Il ne faut pas rééditer l’épisode Ancelotti qui arrive au même moment et laisse Montpellier filer vers le titre de champion de France. Le PSG est à un point de Lyon et Lille après 17 journées. Les gens oublient souvent qu’on n’a pas fini les matches de la phase aller et qu’il n’y a pas de champion d’automne. Prendre la tête de la Ligue 1 quand vous avez Neymar et Mbappé, ça ne me semble pas très difficile. Ca serait un accident industriel sinon. » Indique-t-il au micro de « RTL ».