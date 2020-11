Victorieux 1-0 du RB Leipzig hier soir en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s’est relancé dans sa course au huitième de finale. Malgré tout, le match a clairement inquiété Daniel Riolo qui n’est pas tendre.

« Comment tu peux envisager de faire un résultat à Manchester United en jouant de cette façon ? Tactiquement, c’est lamentable ce qui est proposé par le PSG. Je ne comprends pas ce que fait cette équipe sur le terrain, c’est une vulgaire équipe de Ligue 1. Et puis les vedettes sont cramées, Neymar est cramé. Cela ne devrait pas l’empêcher d’être intelligent et de lâcher le ballon. Je le trouve de plus en plus guignolesque. » Explique le journaliste « RMC » dans l’After foot.

« Ça me fait de la peine de dire ça parce que je ne comprends pas. Tu sens que la lumière peut venir de lui dans cette équipe mais en même temps, il ne fait que l’éteindre. On dirait Christian Clavier dans les visiteurs qui joue au con avec la lumière. »