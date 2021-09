Interrogé sur l’équipe à battre cette saison en Ligue des champions, le coach du PSG a cité le champion en titre : Chelsea.

De passage en conférence de presse ce mardi, alors que le Paris Saint-Germain débutera sa campagne de Ligue des champions demain soir (21h) face au FC Bruges, Mauricio Pochettino a fait le point sur les chances de son équipe :

Quelle équipe sera alignée face à Bruges ? Serez-vous le club à battre cette saison en Ligue des champions ?

« Je ne l’ai pas encore décidée. Il y a quelques incertitudes depuis le dernier match (contre Clermont, 4-0) et on verra à l’issue de l’entraînement. C’est vrai, vu les noms que comporte cet effectif, on pourrait être l’équipe à battre. Mais Chelsea est le champion en titre, il a investi aussi beaucoup cet été, et ce sera l’équipe à battre. Nous, nous sommes un groupe de joueurs face au défi de se convertir en une grande équipe. Comme Chelsea l’a fait la saison dernière. »

Est-ce la situation la plus difficile face à laquelle vous vous retrouvez au cours de votre carrière pour faire des choix ? Et ceux-ci seront-ils seulement guidés par des critères sportifs ?

« Je ne pense pas que ce soit la plus difficile que j’ai connue, au contraire. Dans les différents clubs où je suis passé, je n’avais pas autant d’options. Au PSG, on a 35 joueurs, ce qui donne la possibilité de faire des choix et on verra ensuite s’ils sont justes ou pas. Les décisions sont toujours sportives et ne sont jamais régies par d’autres paramètres. On est des entraîneurs qui ne jugeons que le rendement sportif. »