Ancien champion du monde 1998 avec l’Equipe de France, Bixente Lizarazu a donné son avis sur l’avenir de Kylian Mbappé et il pense que le Français devrait quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid.

« Le choix du Real Madrid me semble un peu plus clair. On vient de voir cette équipe avec cette culture Ligue des Champions, sa capacité à renverser les situations. En plus de cela, c’est une équipe très perfectible, il pourrait faire du bien en arrivant là-bas. L’association avec Karim Benzema serait impressionnante. Maintenant, s’il met autant de temps à se décider, c’est qu’il attend une réponse du PSG : la structure du club, son organisation, l’état d’esprit. Cette équipe du PSG, est-ce qu’elle est capable de répondre collectivement la saison prochaine ? Je pense qu’il attend des changements pour prendre sa décision. » A confié le consultant sur TF1 qui conseille à Mbappé de tenter sa chance en Espagne.