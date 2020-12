Ancien gardien du FC Nantes mais aussi du Paris Saint-Germain, Mickaël Landreau donne son avis sur le départ ou plutôt le limogeage de Thomas Tuchel avec le PSG.

Interrogé au micro « d’Infosport+ », celui qui aussi coaché le FC Lorient en Ligue 2 revient sur cette annonce et trouve que le club de la capitale a gérer d’une main de maître cette histoire.

« A partir du moment où le PSG avait décidé de ne pas garder, et surtout de ne pas prolonger Thomas Tuchel, il y avait deux moments opportuns (pour le remplacer) : soit après la finale de la Ligue des Champions du Final 8, soit maintenant avant le mercato. Il s’agit d’un moment important pour de nombreuses raisons. Tout d’abord, il y a la prolongation des stars, Neymar et Mbappé. Ils ont besoin de savoir qui sera le coach du futur projet. Puis il y a les résultats. Le contenu était un peu moins bien, on sentait que c’était à la limite. Donc je trouve que c’est judicieux. » Mauricio Pochettino devrait devenir le successeur de Thomas Tuchel et son officialisation devrait arriver dans les heures à venir…