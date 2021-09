Conscient de la force de ses coéquipiers à Paris, Ander Herrera est surtout fasciné par l’excellente entente de tout le groupe.

Invité au micro de PSG TV ce mercredi, Ander Herrera s’est rappelé aux bons souvenirs du Final 8 de la Ligue des champions 2019/20. Une édition où le PSG a atteint la première finale de son histoire (défaite 0-1 face au Bayern Munich). Il a également profité de cette interview pour donner son avis sur l’ambiance dans le vestiaire.

« On était à Lisbonne, pendant le Final 8 de la Ligue des Champions. Je me rappelle que l’on a passé 10 jours environ au Portugal, c’était très bien. On a profité avec le groupe, ensemble et on avait une atmosphère incroyable dans l’équipe. Je me rappelle qu’à la fin de l’entraînement Neymar et moi on a tenté de faire une chose un peu difficile. On a réussi sur le premier essai pour marquer un but incroyable. On n’avait pas l’espoir de le faire au premier essai. On était très, très content. Depuis mon premier jour, j’ai vu que le groupe ici est très fort. C’est pourquoi on a gagné des titres, on a joué la finale de la Ligue des Champions, on est allé en demi-finale 2 années de suite. C’est important d’avoir des joueurs de classe mondiale, mais c’est aussi important d’avoir un groupe fort avec une bonne ambiance, une bonne atmosphère. »