Ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Fernandez pointe du doigt le problème numéro un du Paris Saint-Germain à savoir l’attitude des joueurs.

Avant de recevoir le RB Leipzig pour la 4e journée de la Ligue des Champions ce mardi soir, le club de la capitale s’est incliné 3 buts à 2 à Monaco après avoir mené 2-0 à la mi-temps.Un souci au niveau de l’attitude selon Luis Fernandez qui espère voir un autre visage face aux Allemands.

« A Monaco il y a eu un relâchement, avec moins de concentration, d’intensité, d’engagement, on oublie les fondamentaux du foot. Le PSG a peut-être pensé que le match était plié. Dans les têtes, c’est un peu incompréhensible, mais on sait que dès que tu te relâches au haut niveau, tu es puni. Il faut que le PSG change d’attitude, retrouve celle du quart et de la demi-finale du »Final 8 » de cet été, » a-t-il déclaré à l’AFP.