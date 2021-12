Consultant pour la télévision française, Eric Carrière pointe du doigt la mentalité des joueurs du Paris Saint-Germain et il émet quelques doutes sur l’équipe.

« Là je regardais les statistiques de distances parcourues, on est quasiment à 117 kilomètres pour Nice et à 104 kilomètres pour Paris, a relayé Eric Carrière. Et c’est souvent le cas. C’est quasiment une différence d’un joueur et demi, c’est énorme ! (…) On a vu des choses malgré tout. Mais c’est plus dans le jeu d’équipe où l’on a parfois vu Paris faire de grands matchs en Ligue des Champions. Mais des matchs hyper dominés en championnat, on n’en voit pas depuis le début de la saison. » A expliqué celui qui a porté les couleurs de l’OL durant sa carrière.