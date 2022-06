Ancien joueur du FC Barcelone, Xavi Simons quitte le Paris Saint-Germain avec qui il était en fin de contrat. Si le jeune milieu néerlandais n’a jamais caché son envie de rester au club, il se frotte à une trop grosse concurrence et il a préféré rejoindre le PSV Eindhoven.

C’est officiel pour Xavi Simons qui quitte la capitale française et s’engage avec le PSV Eindhoven pour la saison prochaine. Libre dans quelques heures, il a choisi de retrouver son pays natal et arrive au PSV avec la ferme intention de bénéficier de plus de temps de jeu et pourquoi pas réaliser une grosse saison pour disputer la Coupe du monde en fin d’année. C’est le joueur lui-même qui a annoncé son départ et il tient à remercier le champion de France en titre. “Après 3 merveilleuses années au club, il est temps de vous dire au revoir. Je suis très reconnaissant avec les coachs, les staffs, mes coéquipiers et l’ensemble du personnel. Le PSG sera toujours dans mon cœur. Pour les fans : du fond du coeur, MERCI je vous aime !! » A-t-il posté sur ses réseaux.

Il signe un contrat avec le PSV jusqu’en juin 2027 même si le Paris Saint-Germain a décidé d’inclure une clause rachat dans le deal. Elle est à hauteur de 4 millions d’euros. Il évoluera sous les ordres de Roger Schmidt.