Sur le plateau de la « Chaîne l’Equipe », Raymond Domenech a évoqué le début de saison de Neymar au Paris Saint-Germai et il demande au Brésilien de faire plus.

« Pochettino avec Neymar ? Il le protège mais il l’a quand même sorti du terrain à la 70e minute et on ne sort pas beaucoup Neymar ! Et le joueur n’a rien dit du tout, donc il est lui-même conscient que c’est insuffisant ! Pochettino n’a pas sorti Mbappé, Messi ni même Di Maria… C’est dire à quel point il a dû trouver Neymar pas bon !«