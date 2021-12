Nouveau venu en Ligue 1, Achraf Hakimi avoue avoir été surpris par le niveau des clubs français.

Arrivé au Paris Saint-Germain cet été contre un montant record de 70 millions d’euros, Achraf Hakimi n’a pas vraiment eu besoin de temps d’adaptation. Passé par la Liga avec le Real Madrid, la Bundesliga avec le Borussia Dortmund et plus récemment la Serie A avec l’Inter Milan, le latéral Marocain admet être impressionné par le niveau du championnat de France. Il a vanté les mérites des autres clubs de Ligue 1 dans une interview publiée ce vendredi sur le site du PSG.

« C’est un championnat très difficile, très physique, et le niveau est très, très fort, même si les gens ne le pensent pas. Mais il y a beaucoup de matchs et beaucoup de stades difficiles avec de grands joueurs ici. Chaque rencontre est compliquée à disputer. Je connaissais aussi beaucoup de joueurs de mon équipe nationale qui y évoluent, et j’ai aussi joué contre des équipes françaises, donc je m’y attendais. Les équipes et le niveau sont très élevés. Le déplacement à Lens ? On m’a dit que l’ambiance était relevée, alors on va devoir s’y préparer. »