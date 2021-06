Nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, Georginio Wijnaldum est très attendu en Ligue 1. Capitaine de la sélection des Pays-Bas, il arrive gratuitement en provenance des Reds de Liverpool mais ce choix n’est pas partagé par tout le monde.

C’est le cas de John Barnes, consultant pour « Bonus Code Bet » et pas forcément convaincu que le Paris Saint-Germain réalise une si bonne opération que ça. Selon l’ancien joueur du club de la Mersey, le milieu de terrain néerlandais est surcôté sur ce plan. « Georginio Wijnaldum a été bon lors du premier match des Pays-Bas (victoire 3-2 contre l’Ukraine). Il a été un joueur fantastique pour Liverpool, mais il ne manquera pas tant que ça au club. Gini ne vous gagne pas de matchs généralement. Les trois attaquants le font, les quatre défenseurs aussi. Il leur manquera mais Mo Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané, Virgil van Dijk, Joe Gomez ou Alisson manqueraient plus à Liverpool. (…), » a affirmé John Barnes.

Avant de poursuivre : « Georginio Wijnaldum n’est pas Kevin De Bruyne ou David Silva, on peut le remplacer. Gini est un gros travailleur au milieu et Liverpool en a plusieurs. Il ne jouait pas toutes les semaines. Liverpool a Jordan Henderson, James Milner, Thiago et Fabinho. Ce n’est pas un poste qui devrait les inquiéter, » a lâché le consultant britannique.