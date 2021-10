Eric Rabesandratana parle de la concurrence au Paris Saint-Germain qui règne autour du poste de gardien de buts entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas.

Sur les ondes de « France Bleu Paris », il s’est exprimé et n’apprécie guère de voir le gardien international costa ricien être remis en question à propos de son poste de numéro un au sein du club parisien. « Après la prestation de Donnarumma contre Manchester City, on a envie de le voir continuer dans les cages forcément. Mais moi je ne suis pas de cet avis. Navas nous a donnés beaucoup et je n’ai pas envie que l’on oublie ça. C’est le renfort défensif le plus important depuis Marquinhos. Il est pour moi l’un des deux meilleurs que l’on a eu au PSG avec Bernard Lama. » At-il expliqué.

Avant de conclure : « On a la chance d’avoir un très grand gardien, qui a été décisif, un coéquipier exemplaire et sur qui on peut compter quand l’équipe est en difficulté. On l’a encore vu à Metz ou en Ligue des Champions. Je me souviens du match face au Real ou on revient avec un 2-2 et lui avait fait plus de 10 arrêts. Je n’ai pas envie d’oublier les prestations de Keylor Navas et j’espère que l’on va le traiter avec respect, » a notamment indiqué Eric Rabesandratana.