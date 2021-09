Aujourd’hui de retour à Parme en Serie B, Gianluigi Buffon livre son expertise sur la concurrence au Paris Saint-Germain entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma.

Passé par le club de la capitale durant sa carrière, Buffon est revenu sur la concurrence féroce entre les deux gardiens et pense aujourd’hui qu’ils possèdent un niveau similaire et sont capables de devenir numéro un aux yeux de Mauricio Pochettino. « Selon moi, si une équipe comme le PSG a deux gardiens très forts comme c’est le cas, pourquoi dire que l’un est titulaire et l’autre numéro 2 ? Parce que sincèrement, ça ne serait pas juste. Il faut voir les prestations en match pour décider qui va jouer. Quand tu as deux gardiens de très grande qualité, c’est dommage de choisir l’un ou l’autre. Et d’ailleurs, pourquoi en choisir un ? Il faut que les deux aient la possibilité de jouer, » a estimé le joueur de Parme, au micro de beIN Sports.