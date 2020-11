Ce PSG – Bordeaux, c’est le match des retours ! Si Hatem Ben Arfa est attendu avec impatience par ses anciens partenaires, le PSG pourra compter sur le grand retour de Mauro Icardi.

L’occasion pour l’Argentin de repartir sur de bonnes bases et prouver qu’il l’attaquant numéro un du club de la capitale. Pour Stéphane Bitton, c’est lui le successeur d’Edinson Cavani et il doit le montrer sur le terrain dès ce week-end.

“Mauro Icardi, on l’avait presque oublié. C’est pourtant un des quatre fantastiques avec Mbappé, Neymar et Di Maria. Je rappelle que c’est le transfert de l’été pour le PSG : 50M€. Paris s’est empêché de faire d’autres transferts pour signer Icardi. Son retour est une bonne nouvelle, il n’a plus joué depuis le 2 octobre dernier, le carton face à Angers 6-1. C’est un garçon plein de talent qui doit être le successeur d’Edi Cavani, un vrai renard des surfaces, un buteur à l’ancienne. » A expliqué le journaliste spécialiste du PSG sur les ondes de « France Bleu ».