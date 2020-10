Pour cette nouvelle édition de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain affrontera Manchester United, le RB Leipzig et Başakşehir dans le groupe H. Le groupe de la mort d’après Ander Herrard.

L’Espagnol Ander Herrera s’est confié au micro de Téléfoot ce jeudi, après le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions. Le Parisien a notamment expliqué pourquoi ce groupe H était selon lui le groupe de la mort de cette édition 2020-2021.

« C’est un groupe très fort, le plus fort de tout le tirage au sort, mais on prêt. C’est un nouveau challenge contre Leipzig qu’on connaît bien, Manchester United qui est un grand club qui s’améliore chaque saison et une nouvelle équipe d’Istanbul Basaksehir et ce n’est jamais facile de jouer en Turquie. On a très bien joué au Final 8 mais on a perdu la finale, on a une sensation de revanche. On veut montrer à tout le monde qu’on est prêt. Dans ce groupe tu ne peux pas dormir un match ou sinon tu peux être éliminé, on doit être attentif et préparer les matchs comme une finale, on ne peut pas faire d’erreur. »