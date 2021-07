Dans la célèbre émission espagnole, « El Chiringuito » Paul Pogba a tenu à monter au créneau pour défendre son coéquipier en Equipe de France, Kylian Mbappé très critiqué après l’élimination lundi soir à l’Euro.

« Quand vous avez de grands joueurs, vous espérez de grandes choses. Tout le monde l’attend, tout le monde attend qu’il marque cinq buts, qu’il termine meilleur buteur de l’Euro. Mais il s’est créé des occasions, il a fait son travail, il a tout donné, il a donné son âme sur le terrain. C’est le plus important. C’est un grand joueur. C’est aussi une leçon pour lui, il va grandir et il va revenir. Il n’y a pas de coupable, on est tous dans le même bateau. Le football est comme ça, parfois magnifique, parfois cruel. Il faut l’accepter, réfléchir. On apprend et on reviendra plus fort. » A indiqué la Pioche.