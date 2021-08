Entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino évoque en conférence de presse les débuts de Lionel Messi, sa recrue star de l’été.

Interrogé par ESPN Argentina, le coach a évoqué la prochaine rencontre, face à Reims : « Ca a été une très bonne semaine (à l’entraînement) pour Leo (Messi). La semaine prochaine sera longue, mais si tout se passe bien, nous espérons qu’il pourra déjà être dans le groupe et commencer à faire partie de l’équipe à un niveau compétitif. » Le match à Reims se jouera le dimanche 29 août (20h45). Si Lionel Messi n’est pas prêt et disponible pour cette rencontre, c’est face à Clermont, au Parc des Princes, le 12 septembre, que l’Argentin fera ses débuts en L1 et avec le maillot de Paris.