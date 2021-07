Alors que Wijnaldum est déjà Parisiens, Pochettino ferait le forcing auprès de sa direction pour faire venir Paul Pogba au PSG cet été.

Auteur d’un Euro stratosphérique, malgré l’élimination prématurée de l’équipe de France (en huitième de finale contre la Suisse), Paul Pogba risque d’animer le mercato estival. Sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2022, le Français et son agent Mino Raiola réclameraient une petite fortune pour prolonger. Plusieurs cadors européens pourraient donc profiter de la situation contractuelle de Pogba pour passer à l’action cet été. Et en tête de file, on retrouve le Paris Saint-Germain, qui pourrait offrir entre 50 et 60 millions d’euros aux Red Devils pour recruter le champion du monde 2018 d’après les informations de L’Equipe.

La Gazzetta dello Sport va dans le même sens et ajoute que le club de la capitale serait déjà en négociation avec Mino Raiola, qui représente les deux Italiens Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma, attendu en France dans les prochains jours. Seul hic, le PSG devra vendre dans un premier temps afin de recruter Paul Pogba. Le média italien précise toutefois qu’aucun joueur du milieu (Julian Draxler, Ander Herrera, Idrissa Gueye ou encore Leandro Paredes) ne semble vouloir quitter Paris. Affaire à suivre…