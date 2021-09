Pochettino l’assure : Mbappé est un joueur « humble », malgré sa provocation mercredi soir après le deuxième but du PSG contre Metz.

Moins en vue sur le terrain mercredi dernier face au FC Metz (2-1), Kylian Mbappé s’est surtout fait remarquer à cause de sa réaction après le but salvateur d’Achraf Hakimi dans les dernières minutes. Déjà en froid avec Alexandre Oukidja pour une action plus tôt dans la rencontre, le Français est allé chambrer le gardien Messin avant de célébrer le but avec ses coéquipiers. Une attitude très contestée que le coach du PSG, Mauricio Pochettino, a tenu à justifier ce vendredi en conférence de presse.

« Kylian est un garçon merveilleux, un compétiteur acharné, un joueur qui veut gagner tout le temps. Après s’il y a eu des problèmes avec d’autres joueurs de Metz, il faut les mettre en situation. Cela se passe sur le terrain. Le décontextualiser, ce n’est pas possible. C’est un garçon extraordinaire. Je peux comprendre la frustration de Fred (Antonetti, l’entraîneur de Metz), mais s’il y a bien une chose à retenir de Kylian, c’est qu’il est humble. »