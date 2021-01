Le nouvel entraîneur du PSG va encore devoir faire quelques ajustements pour trouver son onze idéal.

À peine arrivé en Ligue 1, Mauricio Pochettino est déjà dans le collimateur de tous les observateurs. Samedi dernier le PSG s’est imposé sur le score de 3-0 face à Brest. De quoi rattraper un peu les débuts pénibles du technicien argentin mercredi avec un match nul (1-1) sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne. Mais pour le journaliste Denis Balbir, qui s’est confié à But!, ce petit accroc est tout à fait normal. Pochettino va avoir besoin de temps pour prendre en main sa nouvelle équipe.

« Certes le PSG n’a pas spécialement convaincu face à l’ASSE (1-1) mercredi et contre Brest (3-0) samedi. Maintenant on ne peut pas juger un coach et sa politique en deux matches. Mauricio Pochettino arrive. A titre personnel, je suis très content qu’il soit là. J’ai aimé le joueur qu’il était. Avec Gaby Heinze, c’était le type de personnalité capable de transcender ses partenaires, de faire monter au rideau le public. Les gens attendent des entraîneurs inspirants et je pense qu’il en est un. Bien sûr, au niveau du jeu, Mauricio Pochettino doit faire beaucoup mieux. Il dispose d’une équipe de grand talent, avec quelques extraterrestres. Déjà, il a remis les joueurs à leur place : Marco Verratti plus offensif, Marquinhos qui reste capitaine et en défense… En ce moment, le PSG doit composer avec le forfait de Neymar et la méforme de Mbappé. Pour les débuts de Pochettino, ça fait quand même beaucoup de choses à gérer. On parle quand même des deux super-stars de l’équipe. Le coach est arrivé dans un contexte difficile et n’a pas encore eu le temps de bien connaître son équipe. Il faut lui laisser un peu de temps. Il n’y a pas de quoi s’alarmer. Laissons Paris travailler. »