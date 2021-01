Le nouvel entraîneur du PSG va devoir inscrire les deux stars dans un projet collectif pour le reste de la saison.

À peine arrivé sur le banc du Paris Saint-Germain ce week-end, Mauricio Pochettino est déjà au centre de l’attention. Le technicien argentin coachera sa première rencontre ce soir (21h) sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne, avant de retrouver l’Olympique de Marseille le 13 janvier pour le Trophée des champions. Si le chroniqueur de France Bleu, Stéphane Bitton, ne s’inquiète pas de sa réussite, il attend surtout de voir comment l’ancien manager des Spurs gérera les égos de Neymar et Kylian Mbappé.

« Le système Tuchel était arrivé à sa fin. Le PSG allait dans le mur cette saison. Il était temps de changer les choses, les dirigeants ont bien fait. Ils ont très bien choisi avec le retour du capitaine du début des années 2000. Mauricio Pochettino, c’est très bien, il a fait du bon travail à Tottenham. Il a emmené un club qui végétait dans le championnat anglais en finale de la Ligue des Champions. Il a installé un jeu. Il table sur le respect, la discipline, et l’amitié. C’est très bien. La question qu’on se pose, c’est sa capacité à gérer des stars comme Neymar ou Mbappé. Ces garçons doivent quelque part rentrer dans le rang et se mettre au service de l’équipe. Il faut que le PSG ait enfin un fond de jeu et moins de blessés. Il faut remettre tout le monde d’équerre. Paris doit conserver ses titres nationaux et réussir un parcours aussi beau en Ligue des Champions. Le PSG en a les moyens. »