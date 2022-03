Mauricio Pochettino a dévoilé son groupe pour le match de demain face à l’AS Monaco et il est contraint de se passer de Lionel Messi mais aussi Keylor Navas et Sergio Ramos.

Victime d’un syndrome grippal, Lionel Messi a comme prévu déclaré forfait pour ce match et l’attaquant ne figure donc pas dans le groupe retenu par l’entraîneur Mauricio Pochettino. Le gardien Keylor Navas est absent pour les mêmes raisons, tandis que Sergio Ramos, Angel Di Maria, Juan Bernat, Ander Herrera et Layvin Kurzawa ont été jugés trop justes physiquement et ne seront pas du voyage.