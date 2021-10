Lors de la victoire du PSG sur l’OL en Ligue 1, l’attaquant parisien a affiché son mécontentement au moment de son remplacement. En interview pour El Partidazo de Cope, Mauricio Pochettino est revenu sur cet événement.

« Il a été surpris car aucun joueur ne veut quitter le terrain. Nous parlons du meilleur joueur du monde qui quitte le terrain à 1-1 le jour de ses débuts au Parc des Princes. Et il est surpris. Je lui ai demandé : ‘Comment ça va ?’. Et il m’a regardé comme s’il voulait dire : ‘Non, je vais bien’. Mais c’est tout ce que c’était. D’après ce que nous savions, nous voulions le protéger afin d’éviter que son problème (au genou, ndlr) empire.

Ensuite, il a été absent pendant deux matchs et nous avons eu la chance qu’il se rétablisse rapidement. Et puis, regardez, contre City, il a été décisif dans un match si important. Je répète qu’il n’y avait aucune intention, si ce n’est de le protéger et de s’occuper de lui. Si vous avez Messi et que vous êtes à 1-1, vous aurez plus de chances de gagner le match s’il est sur le terrain. C’est un principe de base très clair », a reconnu l’ancien manager de Tottenham.