En pleine trêve internationale, Mauricio Pochettino se livre sur sa saison mais aussi les difficultés que rencontre la MNM en ce début de saison.

L’entraîneur argentin du Paris Saint-Germain est revenu sur le début de saison de son trio magique Mbappé, Neymar et Messi dans une interview pour ’émission Universo Valdano diffusée sur la chaîne Movistar. L’ancien technicien des Spurs de Tottenham demande du temps et fait 100% confiances à ses trois superstars pour redresser le bateau parisien dans les prochaines semaines.

« Ce qu’ils apprécient le plus, c’est la spontanéité. Ils ne cherchent pas à se forcer, ils veulent que ce soit naturel. Il faut pouvoir établir une relation de confiance dans laquelle tu te sens libre pour dire ce que tu penses et vice-versa. L’entraîneur doit chercher cette complicité avec le joueur et ne pas le tromper. Ce sont de grands noms, mais le rendement collectif c’est ce qui te donnera la possibilité de jouer. » Le message est passé.