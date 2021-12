Ce samedi, Mauricio Pochettino, entraineur du Paris Saint-Germain, qui était en conférence de presse à la veille du déplacement à Valenciennes pour affronter l’Entente Feignies-Aulnoye, club amateur, en 32e de finale de la Coupe de France, a promis du temps de jeu aux jeunes joueurs comme Xavi Simons.

Xavi Simons, El Chadaille Bitshiabu ou encore Édouard Michut pourraient avoir du temps de jeu, dimanche soir à l’occassion du 32e de finale de coupe de france contre les amateurs de l’Entente Feignies-Aulnoye comme l’a annoncé l’entraineur parisien, Mauricio Pochettino. L’argentin a également mis la pression sur son groupe même s’il va opérer une large revue d’effectif, il souhaite absolument se qualifier pour le prochain tour.

«C’est une bonne opportunité pour les jeunes d’être convoqués et de faire partie de ce match. On verra demain mais il pourrait y avoir quelques jeunes qui auront l’occasion de jouer. La priorité, c’est de gagner. C’est toujours le cas ici, de réaliser des performances et de continuer à s’améliorer. Il y aura des jeunes qui feront partie de ce match-là. C’est important pour eux d’avoir cette opportunité et ça fait partie du projet », a déclaré Mauricio Pochettino face aux médias.

Pour cette rencontre, il pourra également compter sur Sergio Ramos. L’espagnol pourrait jouer son deuxième match avec le club de la capitale.