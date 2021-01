Le nouvel entraîneur Parisien devra se rabattre sur une autre piste s’il compte renforcer son attaque cet hiver.

Annoncé comme l’une des cibles potentielles du Paris Saint-Germain depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc Wilfried Zaha ne devrait pas quitter Londres cet hiver. En effet, l’ancien manager des Spurs a toujours suivi de très près la progression de l’international ivoirien en Premier League. Il aurait même contacté le joueur il y a quelques saisons d’après la presse britannique pour le convaincre de venir à Tottenham. Mais Zaha est finalement resté à Crystal Palace et la situation ne semble pas prête d’évoluer.

« Il y a eu tellement de rumeurs sur Wilfried au fil des années que j’ai tendance à laisser ces rumeurs disparaître, comme c’est souvent le cas. Wilfried est bon et cela ne me surprendrait pas que des clubs aimeraient le signer, mais beaucoup de choses doivent être mises en place avant qu’un joueur quitte un club. Je suis heureux parce que Wilfried joue comme il est, avec discipline, concentration et passion pour le football et le club. Et à moins que l’on ne me donne une raison de penser autrement, je m’attends à ce que cela continue », a indiqué son coach, Roy Hodgson, en conférence de presse.

Le PSG et le Milan AC – autre club particulièrement intéressé par Wilfried Zaha – sont désormais prévenus.