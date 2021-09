Alors que le remplacement de Lionel Messi hier soir fait débat, Pochettino a tenté de se justifier face aux médias.

De passage en conférence de presse ce dimanche après la victoire à l’arraché du PSG face à l’Olympique Lyonnais (2-1), Mauricio Pochettino s’est expliqué au sujet du remplacement de Lionel Messi dans le dernier quart d’heure de jeu. Le technicien Argentin a tenté, comme il pouvait, de calmer un débat déjà ardent.

« Je prends des décisions pendant le match en pensant à ce qui est le mieux pour l’équipe et les joueurs. Parfois je les aime et parfois non. « La réaction de Messi ? Je lui ai demandé comment il allait et il m’a dit qu’il allait bien », a déclaré le coach du PSG lorsqu’il a été interrogé sur l’étrange remplacement de Messi en fin de match.

Il a ajouté : « C’est très positif pour nous de gagner les six premiers matchs de Ligue 1. Après le match difficile contre Bruges, c’est important pour nous. Lyon est une grande équipe, elle joue un très bon football. Nous avons dû faire preuve de caractère dans ce match. Nous sommes à un stade où nous essayons des choses. Nous devons y travailler à l’entraînement, mais c’est compliqué, car nous jouons tous les trois jours et la priorité est que les joueurs récupèrent. Ce n’est pas une excuse, nous devons nous améliorer ».