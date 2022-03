Présent sur le plateau de la chaîne L’Equipe hier soir, Etienne Moatti a fait le bilan de l’ère Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain, alors que l’entraîneur argentin est déjà annoncé sur le départ cet été.

Pour Etienne Moatti, Mauricio Pochettino aura été l’un des pires entraîneur du PSG ces dernières années et le talent individuel de ses joueurs est en train de le sauver en Ligue 1.

« C’est le seul entraîneur sous QSI où on n’a pas vu le début du commencement d’un système de jeu ou quelque chose qui peut se passer au PSG ! Pochettino est venu et n’a même pas essayé d’avoir un tout petit peu d’autorité et même de tenter quelque chose avec ses joueurs vedettes. Il s’est plié au garde à vous à tout ce qu’ils peuvent dire ! Il avait deux matches pour sauver sa carrière au PSG mais il n’a pris aucune responsabilité. Des joueurs eux ont joué parce qu’il y a des talents individuels qui sont fantastiques mais lui n’a rien fait ! »