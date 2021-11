Tenu en échec par Leipzig ce mercredi en Ligue des Champions (2-2), Mauricio Pochettino est apparu plutôt agacé devant la presse. Celui-ci n’a pas vraiment apprécié le début de match parisien…

« Je pense que nous avons vraiment, vraiment mal commencé ce match. Nous ne sommes pas contents de ça, nous sommes tous très déçus. Nous avons concédé le but, nous avons donné un penalty, et je pense que les joueurs et l’équipe ont fait preuve d’un grand caractère. On s’est créés des occasions, on a eu 2-1 pour nous, on a frôlé le le troisième but avec Kylian. On n’a pas su tuer le match. Mais quand le jeu est ouvert, que l’adversaire y croit encore et que vous lui donnez des chances, vous pouvez en concéder. Les 20 premières minutes, je ne veux plus voir ça.

Je pense qu’on a tous été déçus par les 15, 20 premières minutes. Nous devons commencer le match d’une manière différente. C’est une chose dont il faut parler, une chose pour voir pourquoi et essayer d’améliorer. Dans l’ensemble, je pense que le résultat est juste. On est déçus parce que nous voulions gagner et être premiers du groupe. Maintenant, nous devons aller à Manchester City pour essayer de nous battre pour la première position. »