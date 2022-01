De passage en conférence de presse ce samedi, Mauricio Pochettino est revenu sur Lionel Messi qui devrait pouvoir débuter le match face au Stade de Reims demain soir en Ligue 1.

L’entraineur parisien a insisté sur l’importance de l’Argentin dans le groupe : « Nous sommes très contents de l’avoir et pas seulement pour ses performances mais aussi pour le groupe. Il a sept ballons d’or. Ça donne une idée de ce qu’il représente et ce qu’il peut apporter au groupe, » a simplement répondu l’ancien coach de Tottenham. Pochettino semble heureux et satisfait des débuts de l’ancienne star du Barça et il espère que ce dernier pourra montrer son talent face aux Rémois dimanche soir.