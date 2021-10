Le Paris Saint-Germain reçoit Leipzig (mardi 21h) pour le compte de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devra se passer de Neymar, sur avis du staff médical selon le technicien argentin.

Quelques instants avant la conférence de presse de Mauricio Pochettino et Presnel Kimpembe à la veille de la rencontre face au RB Leipzig en Ligue des Champions, le club de la capitale a dévoilé un point médical où l’on apprend que Neymar ne jouera pas à cause d’une douleur aux adducteurs.

Face aux médias, l’entraineur du Paris Saint-Germain explique que le forfait de son numéro 10 fait suite à une décision du staff médical: « C’est une décision du staff médical. S’il me dit qu’il peut s’entraîner, il s’entraîne. Quand un joueur est sur le terrain c’est que nous avons l’autorisation du staff médical. Nous on ne décide pas. Il a fait l’entraînement et il a senti une gêne qui l’a empêché de participer à la 2eme partie. Chaque jour, une heure avant l’entraînement, on a une réunion avec le staff médical duran laquelle on évalue la santé des joueurs. On ne joue pas avec la santé. »

Pour cette rencontre, l’entraineur du PSG devra se passer Angel Di Maria (suspendu), Leandro Paredes et Sergio Ramos, blessés mais aussi Juan Bernat, qui n’est pas inscrit sur la liste du club de la capitale pour la phase de groupes de la plus belle des compétitions de clubs.