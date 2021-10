Mauricio Pochettino a fait le point sur la concurrence au Paris Saint-Germain entre les deux gardiens Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas.

Le coach argentin du PSG est revenu sur cette histoire et ne se mouille pas vraiment. Pochettino ne veut pas se faire d’ennemi et ne prend pas de risque. Selon lui, il n’existe pas de hiérarchie et il n’y a pas de numéro un, même si Navas possède plus d’expériences que son homologue italien.

« On a deux gardiens avec le rôle de numéro 1, il n’y a pas de hiérarchie. C’est possible que l’un joue plus que l’autre, mais il n’existe pas de hiérarchie. Quand on annonce qui est titulaire ? Ça varie. Ça peut être la veille ou bien le jour du match. Il n’y a rien de fixe », a fait savoir le coach du PSG.