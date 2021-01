Nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino évoque sa grande première au Parc des Princes et la réception du Stade Brestois demain soir dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1.

« Ça va être une soirée spéciale pour moi et une joie près de 20 ans après avoir porté ce maillot. Il n’y aura pas de supporters, c’est dommage et ça manquera. En tout cas, on en parlait entre nous : on a l’impression que ça fait un an qu’on est là alors que ça fait seulement cinq ou six jours », confie le coach argentin lors de sa conférence de presse.