Le Paris Saint-Germain a fait match nul, 0-0, face à l’Olympique de Marseille en clôture de la onzième journée de Ligue 1. Une nouvelle fois le club de la capitale a livré une prestation collective mitigée dont le responsable est Mauricio Pochettino pour Ludovic Obraniak, consultant sur la chaîne l’Équipe.

Ludovic Obraniak, consultant sur la chaîne l’Équipe, a eu des mots forts envers Mauricio Pochettino, entraineur du Paris Saint-Germain à l’issue du classique face à l’Olympique de Marseille. Selon l’ancien joueur du LOSC, l’Argentin n’a pas réalisé les bons choix et est le principal responsable des mauvaises prestations collective du club de la capitale. Il estime également que le coach du PSG manque d’autorité.

« Tu ne peux pas juste être content d’entraîner le PSG. Il y a des entraîneurs de première zone comme Guardiola et Klopp qui pourraient influencer. Et puis t’as les entraîneurs ‘de seconde catégorie’ et Pochettino en fait partie. Mais tu ne peux pas juste être content d’être l’entraîneur du PSG, c’est ce que je ne comprenais pas avec Tuchel non plus. Que pendant six mois ou un an, tu essayes de ménager la chèvre et le chou et que tu sais que tu vas avoir des problèmes de gestion, tu fais avec. Mais après, tu sais que tu es sur un siège éjectable. Pourquoi tu ne prends pas une décision« , a déclaré Ludovic Obraniak sur le plateau de l’EDS. « Tu n’as pas envie de dire la vérité à Neymar qu’il a fait un mauvais match. Tu peux faire un choix fort en faisant sortir Neymar en premier et pas Di María. C’est Neymar le plus mauvais ce (dimanche) soir. T’essayes de montrer un peu d’autorité, au moins pour ta fierté personnelle. Si tu sais qu’à un moment donné tu es sur un siège éjectable, tu tentes un truc. Tu sais qu’ils vont te bouffer à terme », a déclaré Ludovic Obraniak dans l’Équipe du Soir.

