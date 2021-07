L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino évoque le prochain début de saison et n’a qu’une attente. Vite débuter cette nouvelle saison.

« Je suis très impatient de commencer cette nouvelle saison nous avons tous très envie de retrouver les terrains et la compétition. Nous travaillons bien, l’ambiance dans le groupe est très bonne, au sein de l’équipe et dans tout le club. Après une année compliquée, tout le monde avait besoin de recharger les batteries, et aujourd’hui, il y a une énergie très positive. Nous sommes tous très heureux d’avoir recommencé le travail.“ A répondu le coach argentin lors d’une interview sur « PSG TV. »