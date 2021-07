En plein mercato estival, le Paris Saint-Germain pense à se renforcer au milieu et pourquoi pas avec Paul Pogba qui arrive en fin de contrat avec Manchester United la saison prochaine.

Aujourd’hui selon « The Athletic », le club français chercherait même un autre profil en cas d’échec avec le Français et c’est le nom de Jordan Henderson qui circula dans la capitale. Capitaine des Reds de Liverpool, Henderson est sous contrat jusqu’en 2023 mais pour le moment, aucun accord n’a été trouvé pour une prolongation de contrat. Du coup, le PSG surveille attentivement le dossier, d’autant plus que Mauricio Pochettino apprécie le joueur depuis pas mal d’années. Affaire à suivre pour celui qui est vice-champion d’Europe avec l’équipe nationale d’Angleterre.