Malgré le sacre du LOSC ce week-end, Mauricio Pochettino reste particulièrement confiant pour l’avenir du PSG.

De passage en conférence d’après match hier soir, après le succès du PSG à Brest (2-0), Mauricio Pochettino est revenu sur la fin de saison mouvementée du club de la capitale. L’Argentin reste très optimiste concernant la prochaine saison et il a tenu à chaleureusement féliciter le LOSC pour son exploit retentissant.

« Dans des moments pareils, on se souvient toujours de matchs qu’on a perdus, des 3 points qu’on laissait échapper. Mais il faut remettre les matchs qu’on a joués dans leur contexte. Nous sommes arrivés à la fin de la saison en luttant sur tous les fronts. C’est la première fois de l’histoire que le club finit en étant encore en lice dans la quasi-totalité des compétitions. Dans une période aussi difficile, il nous a parfois manqué cette force pour remporter le type de matchs qui te font gagner un championnat. Bien sûr, nous sommes tristes et déçus mais nous regardons le futur avec optimisme (…). Si, nous sommes logiquement déçus de terminer si proche et de ne pas gagner le championnat. C’est un moment de tristesse. Nous étions proches, mais le titre nous a échappé à un point près » a-t-il déclaré.